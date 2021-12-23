Giresun'da kapalı 60 köy yolundan 10 tanesinin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Giresun'da kapalı 60 köy yolundan 10 tanesinin yolu ulaşıma açıldı

GİRESUN - Giresun'da dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 10'u ulaşıma açıldı.

Giresun ve ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini gösterdi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken saat 12: 00 itibariyle 60 köy yolundan 10'unun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Son verilere göre Eynesil ilçesine bağlı 8 köy ve Görele ilçesine bağlı 42 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken İl Özel İdaresine bağlı 52 ekibin köy yollarının açık tutulması için aralıksız yol açma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.