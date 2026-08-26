Giresun\'da Köpeği Ezen Sürücü Serbest

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'da Sultaniye Köyü'nde otomobiliyle geçtiği sırada Many adlı köpeği ezen sürücü gözaltına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Sultaniye Köyü'ne gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlediği esnada yerde yatan Many adlı köpeğin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücü jandarmaya verdiği ifadesinde, köpeği fark etmediğini önü sürdü. Sorgu işlemlerinin ardından sürücü serbest bırakıldı.

Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.