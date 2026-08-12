Giresun'da Sel Faciası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti, Anne Kayıp - Son Dakika
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Giresun'da Sel Faciası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti, Anne Kayıp

Giresun\'da Sel Faciası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti, Anne Kayıp
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Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen selde, iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Anne kayıp.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Arama çalışmaları sonucunda iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sırt Yaylası'nda etkili olan ani ve yoğun yağışın ardından Zıva Deresi'nin su seviyesi hızla yükseldi. Dere kenarında bulunan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), DSİ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda önce Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmaların ilerleyen saatlerinde diğer kız kardeş Burçin Kırca'nın cansız bedeni de sele kapıldığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Ekiplerin, kayıp anne Zekiye Kırca'ya ulaşmak için dere yatağı ile derenin denize döküldüğü bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YARIN İSTANBUL'A DÖNECEKLERDİ

Kırca ailesinin tatil için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a geldiği ve yarın İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

VALİ KOÇ: BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Giresun Valisi Mustafa Koç, ikinci kız kardeşin cansız bedenine ulaşılmasından önce yaptığı açıklamada, olayın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz ve ilgili bütün kurumlarımızla o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Saat 17.00 sıralarında bir evladımızın cansız bedenine ulaştık. Bütün imkanlarımızla annemizi ve diğer evladımızı sağ bulmak için çok yoğun bir çaba gösteriyoruz."

ARAMALAR GECE GÖRÜŞLÜ İHA'LARLA SÜRECEK

Ankara'dan teknik personel ve ekipman desteği sağlandığını bildiren Koç, "Devletimizin hem teknik personel hem de teknik kapasite noktasında bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Gece görüşlü İHA'larımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Koç, selden kendi imkanlarıyla kurtulan baba Mehmet Kırca ile de görüşerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlara resmi makamlarca yapılan uyarıları dikkate almaları ve dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunan Koç, "Allah bir daha hemşehrilerimize, bizlere ve hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Sel Faciası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti, Anne Kayıp - Son Dakika

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