Giresun'da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, dün akşam yaralı kurtarılan 1 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde dün akşam sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı. AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı'nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D'nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

19.05.2024 10:56
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Giresun'da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, dün akşam yaralı kurtarılan 1 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Şebinkarahisar- Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde dün akşam sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı. AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı'nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D'nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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