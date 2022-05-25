Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı

25.05.2022 17:38

Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje içerisinde 2021 yılında kurulumu gerçekleştirilen 'Topraksız Tarım Çilek Seralarında' ilk...

Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı

GİRESUN - Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje içerisinde 2021 yılında kurulumu gerçekleştirilen 'Topraksız Tarım Çilek Seralarında' ilk ürünler alınmaya başlandı.

Konuyla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın verdiği bilgide, "İlimiz genelinde 2021 yılında 8 adet 300 m2'lik topraksız tarım çilek seralarının kurulumu yapılmıştır. Kurulumu takiben 2022 yılı mart ayı içerisinde her bir seraya 6 bin adet çilek fidesi dikimi gerçekleştirilmiştir. Mart ayında dikimi gerçekleştirilen çilek fideleri ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemelerde çilek fidelerinin gelişimlerinin ve verim durumlarının oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir" dedi.

Topraksız tarımla ilgili de bilgi veren Angın, "Topraksız tarım içerisinde toprak bulunmayan her türlü yetiştirme ortamında, modern tarım teknikleri kullanılarak bitki yetiştirilmesine verilen addır. Bu yetiştirme tekniğinde bitki yetiştirme ortamı olarak yalnızca besin çözeltileri kullanılabildiği gibi çeşitli organik ve inorganik katı materyallerden de yararlanılmaktadır. Topraksız tarımın amacı bitkilerin gelişmesini besin solüsyonu yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimlerini stres oluşturmadan karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. Kurulumu gerçekleştirilen seralarda yetiştirme ortamı olarak cocopeat (hindistan cevizi kabuğu) kullanılmış, yetiştiricilik sistemi katlı sistem şeklinde planlanmıştır. Sera içerisinde gübreleme, sulama ve havalandırma otomasyonlarının kurulumları yapılmıştır" bilgisini verdi.

Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı - Son Dakika


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