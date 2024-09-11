Giresun\'da Fındık Ticareti Uyarısı

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Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı belirtilerek, ihracatta sorun yaşanmaması adına fındık tüccarları uyarıldı.

Fındık hasadının sona erip yavaş yavaş pazara inmeye başladığı bugünlerde Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan dolayı randımanı düşük ve bozuk fındık karıştırılarak satıldığı iddiası fındık tüccarlarını tedirgin etti.

Giresun'da fındık tüccarlığı yapan Ahmet Ergün, "Yıllardır fındık tüccarlığı yaparım, daha bu yılki kadar sorun yaşamadım. Sahil kesimlerinde toplanan ve kurutulan fındık pazara inmeye başladığında bir sorun yaşamadık. Oldukça yüksek randımana ve kaliteye sahipti. Ancak 500 rakımın üzerindeki köylerden fındık gelmeye başladıkça sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü hava şartları nedeniyle iyi kurutulamayan, naylon çuval ve brandaların altında bekletilen fındıklar ya çürümeye başlamış ya da randımanı kalitesiz diyeceğimiz kadar düşmüştür. Şu sıralarda yüksek kesimlerden gelen fındıkları alamadığımız dahi oldu. Üreticinin bir yıl boyunca beklediği mahsulü ne yazık ki satılamayacak kadar bozulmuş durumda olanlar var" dedi.

'Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan zarar görmüş fındık karıştırılıyor' iddiası

Kahverengi kokarcanın zarar verdiği fındığın önemli bir tehlike olduğunu ifade eden Ergün, "Giresun'da çok görülmese de batı illerindeki illere çok zarar verdi. Kahverengi kokarca nedeniyle randımanı düşük ve tadı acı olan fındığın Giresun'a, Ordu'ya getirilerek buradaki randımanlı fındığa karıştırılıp satıldığı duyumları alıyoruz. Bunun ihracatta geri döneceğini ve fındık fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekir. Gerek üreticilerimizi gerekse fındık tüccarlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Sadece kırım randımanına değil, tadına da bakmakta fayda var. Bozuk fındığın sadece tüccara değil, ülkemiz ihracatına da zarar vereceğinin bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Fındık randımanı iç fındık sağlamlığına göre belirlenir"

Serbest piyasada fındık fiyatının yüzde 53 randıman esasına göre 128 liradan alındığını da kaydeden Ergün, "Randıman fındıkta iç sağlamlığına göre belirlenir. Kabuklu olarak alınan 100 gram fındık kırılır, kabukları ve çürükleri ayıklandıktan sonra içinin ağırlığı randımanını belirler. Yüz gram kabuklu fındığa göre en az iç fındık 53 gram geliyorsa bu fındık 53 randıman olarak belirlenir. Şu anda Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık 128 liradan satılırken, batı illerinde kahverengi kokarcadan dolayı 60 ila 120 lira arasında satılmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN