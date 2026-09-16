Giresun Piraziz\'de bisikletli çocuk yerdeki Türk Bayrağı\'nı öpüp kaldırdı

Giresun'un Piraziz ilçesinde bisikletiyle giderken yerde Türk Bayrağı'nı gören küçük kız, bisikletinden inerek bayrağı yerden aldı. Bayrağı öperek kaldıran Nehir Cörüt'ün bu davranışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesinin ardından Piraziz Belediye Başkanı M. Esat Ayyıldız, Nehir'i ailesiyle birlikte belediyede ağırladı.

Olay, Piraziz ilçesinde meydana geldi. Bisikletiyle gezen Nehir Cörüt, yerde Türk Bayrağı olduğunu fark etti. Bisikletinden inen küçük kız, bayrağı yerden alarak öptü ve ardından özenle kaldırdı. Nehir'in bu duyarlı davranışı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nehir Cörüt'ün davranışı büyük ilgi gördü.Piraziz Belediye Başkanı M. Esat Ayyıldız da küçük Nehir'i ailesiyle birlikte belediyede misafir ederek örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Başkan Ayyıldız, Nehir'in davranışının Türk Bayrağı'na duyulan sevgi ve saygının çocukların dünyasında da yaşatıldığını gösterdiğini belirterek "Kimsenin kendisini izlediğini bilmeden sergilediği bu anlamlı davranış; bayrağımıza duyulan sevginin, saygının ve milli değerlerimizin çocuklarımızın tertemiz yüreklerinde nasıl yaşadığını hepimize bir kez daha gösterdi" dedi.

Nehir'i tebrik eden Ayyıldız, "Onu böylesine güzel değerlerle yetiştiren kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkan o küçük eller, geleceğimize olan inancımızı bir kez daha güçlendirdi. Seninle gurur duyuyoruz Nehir" ifadelerini kullandı.