Giresun'un Yağlıdere ilçesinden ABD'ye göç, nüfusun iki katından fazlasına ulaştı - Son Dakika
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinden ABD'ye göç, nüfusun iki katından fazlasına ulaştı

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Giresun\'un Yağlıdere ilçesinden ABD\'ye göç, nüfusun iki katından fazlasına ulaştı
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 1960'lı yıllarda başlayan ABD göçü, ilçe nüfusunun iki katından fazlasını ABD'ye taşıdı. Başkan Yaşar İbaş, 2023'te 21 bin legal Yağlıdereli bulunduğunu, son 3 yılda bu sayının 30 bin sınırına dayandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 1960'lı yıllarda bir vefa hikayesiyle başlayan ABD göçü, günümüzde önemli bir boyuta ulaştı. İlçe nüfusu yaklaşık 14 bin seviyesindeyken, ABD'de yaşayan Yağlıdereli sayısı 30 bini aştı.

Hemen her evden en az bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu Giresun'un Yağlıdere ilçesi, adeta Türkiye'nin "küçük Amerika"sı haline geldi. 1960'lı yıllarda tek bir ziyaretle fitili ateşlenen göç dalgası, bugün ilçenin mevcut nüfusunun iki katından fazla bir Yağlıdereli nüfusunu ABD'ye taşıdı.

Sıra dışı bir göç hikayesi: Lefter ve Terzi İzzet'in izinde

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçenin 40 yılı aşan bu sıra dışı serüvenini anlattı. İbaş, "Her şey 1960'ların başında başlıyor. Mübadele döneminde ailesiyle buradan giden Lefter'in 1960'larda doğup çocukluğunun geçtiği topraklara, Yağlıdere'ye bir ahde vefa ziyareti yapmasıyla süreç tetiklendi. O yıllarda burada 'Terzi İzzet' olarak bilinen İzzet ağabey (İzzet Aydın) ile yolları kesişti. İzzet ağabey önce kendisi gitti, ardından akrabalarını ve köylülerini yanına almaya başladı. Bir kişinin attığı bu adım zamanla adeta bir çığ gibi büyüdü ve neredeyse bütün Yağlıdere Amerika'ya göç etmiş oldu" dedi.

ABD'deki resmi ve gayriresmi nüfus verilerine de değinen Belediye Başkanı İbaş, "En son 2023 yılında konsolosluktan aldığımız verilere göre, çifte vatandaşlığı veya resmi oturma izni bulunan 21 bin legal Yağlıdereli hemşehrimiz vardı. Son 3 yılda özellikle Meksika sınırından gerçekleşen geçişlerle birlikte bu rakamın 30 bin sınırına dayandığını tahmin ediyoruz. İlçemizin şu anki resmi nüfusu ise 14 bin 600 civarında. Yani nüfusumuzun iki katından fazla bir kesim ABD'de yaşıyor. Orada artık üçüncü neslimiz yetişiyor" diye konuştu.

"Amerika'da sanki kendi köyümde gibiyim"

Yaklaşık 50 yıldır yakınları ABD'de bulunan ve oğlunun da uzun süre önce Amerika'ya yerleştiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Avni Çatal, "Benim de birçok akrabam Amerika'da, ben de sık sık gidip geliyorum. Oraya gittiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki kendi memleketime, köyüme gitmiş gibi tanıdık herkesi sokakta görmek mümkün oluyor. Zamanında bir kişi gitmiş ve herkes birbirini elinden tutarak Amerika'ya taşımış" şeklinde konuştu.

İlçedeki gençlerin ABD hayali eğitim odaklı

İlçedeki gençlerin hayalleri ise Amerika'ya çalışmaya giden ilk kuşaklardan biraz daha farklı. Eğitim amacıyla ABD'ye gitmek istediğini belirten Cafer Yardım da, "Ben Amerika'da okumak istiyorum. Akrabalarım orada olduğu için ben de gitmeyi arzuluyorum ancak benim amacım orada çalışıp kalmak değil, kaliteli bir eğitim alıp ardından Türkiye'ye dönerek memleketimde yaşamak ve çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Göç ve Vefa Anıtı

İlçeden ABD'ye uzanıp yarım asrı geride bırakan bu tarihi göç hikayesi, bugün Yağlıdere merkezine kazandırılan "Göç ve Vefa Anıtı" ile de gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor. Öte yandan bazı iş yerlerinin tabelasında NEW-Yağlıdere yazması ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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