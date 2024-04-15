Giresun Yaylalarında Üretilen Peynirler Satışa Sunuldu

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Yaylada üretilip, 7-8 ay bekletiliyor

GİRESUN - Giresun yaylalarında üretilerek 7-8 ay bekletilen koyun, keçi ve sığır peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Giresun'un yaylalarında Temmuz-Ağustos aylarında üretilerek uzun süre bekletildikten sonra ilkbaharın gelişiyle tezgahlardaki yerini almaya başlayan peynirin kilosu 250 ila 300 lira arasında değişiyor.

Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan peynirden alıcılarda, satıcılar da memnun.

Giresun yaylalarında beslenen küçük ve büyükbaş hayvanların sütünden elde edilen peynirin en az 7-8 ay bekletildikten sonra ilkbaharın gelmesiyle satışa başlandığını kaydeden Serdar Çakır, "Şuanda tam anlamıyla peynir sezonu açıldı diyebiliriz. Çünkü her yıl Temmuz-Ağustos aylarında üretilen peynir uzun süre bekletildikten sonra tezgahlarda yerini almaktadır. Özellikle Giresun'un Kümbet, Kulakkaya, Bektaş yaylalarına göç edildikten sonra buralarda beslenen hayvanların sütünden peynir üretilmektedir. İlkbahar ve yaz boyunca beslenen hayvanların sütünden elde edilen peynirin lezzeti bir başka olmaktadır" dedi.

-En iyi peynir, yazın yapılıp bekletilen peynir

Ey iyi peynirin bekletilmesi gerektiğini ifade eden Tuncay Cihangir ise, "Peynir Temmuz-Ağustos aylarında yapılırken de satılır ancak peynir bekletildikten sonra tüketilmelidir. En iyi peynir de yaz aylarında yapılan peynirdir. Peyniri sonbaharda ve ilkbaharda da yaparsın fakat peynir suyunu çekmediği için iyi olmaz. En iyi peynir yazın yapılıp, 7-8 bekletilen peynirdir. Çünkü iyice kurur ve suyunu çekmiş olur. Bir de sütünden peynirini yaptığın hayvan yayla otlarıyla beslenmişse onu peynirin tadına doyamazsın" dedi.