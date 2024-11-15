Giresunlu Kadınlar Aile Bütçesine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Yerel

Giresunlu Kadınlar Aile Bütçesine Katkıda Bulunuyor

Giresunlu Kadınlar Aile Bütçesine Katkıda Bulunuyor

Giresun'un köylerinde kadınlar, organik ürünler satarak aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor.

15.11.2024 16:28
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Giresun'un merkeze bağlı köylerinde yaşayan kadınlar, yaz boyunca tarlalarında yetiştirdikleri sebze, meyve ve evde ürettikleri gıdaları pazarlarda satarak aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor.

Giresun'un köylerinde kadınlar, haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra, evde ürettikleri süt, yoğurt, peynir gibi gıda ürünlerini satarak geçimlerini sağlıyorlar. 30 yıldır pazarcılık yapan Kıymet Demirel, köylerinde ürettikleri her şeyin organik olduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerde tarlalarımdan topladığım ürünleri pazara getiriyorum. Sattığım her şey taze ve organik. Tezgahımda sadece bu yörede yetişen ürünler var" dedi.

Pazarcılıkla ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Demirel, "30 yıldır pazarda çalışarak aileme bakıyorum. Pazartesi ve salı günleri pazarda olurken, diğer günlerde ise tarlada çalışıyorum" diye konuştu.

"Kendi ürettiklerimizle yaşayıp, çocuklarımızı büyüttük"

Pazarcılıkla üç çocuğunu büyütüp okuttuğunu anlatan Elmas Atar ise, "25 yıldır pazarcılık yapıyorum. Tezgahımda patates, mısır unu, kabak, fasulye, süt, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi ürünler var. Hepsini kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Pazarcılıkla sadece aile bütçesine değil, aynı zamanda üretime de katkı sağlıyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresunlu Kadınlar Aile Bütçesine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

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