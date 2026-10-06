Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir kişinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisinin arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı, naaşın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını ve bölgede aramaların kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı.

KKTC'nin Girne açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı kaydedildi. Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarına başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, arama çalışmalarının bölgede kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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