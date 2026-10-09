Girne'deki gemi faciasında 9 zanlı yeniden mahkemeye çıktı, aileler suçluları istedi

KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 9 zanlı, 7'nci kez mahkemeye çıkarılırken mahkeme önünde konuşan bir aile yakını, gemi personelinin yolcuları kurtarmadan gemiyi terk ettiğini ileri sürerek, "Bile bile o insanları öldürdüler. O kadar insanın kanına, canına girdiler. Esas suçluları getirsinler" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şirket yetkilileri ve gemi kaptanının da aralarında bulunduğu 9 zanlı, Girne Kaza Mahkemesi'nde 7'nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeyi takip eden hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin aileleri, faciada sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istedi.

Mahkeme önünde konuşan bir aile yakını, gemi personelinin yolcuları kurtarmadan kendi canlarını kurtardığını öne sürerek, "Bile bile o insanları öldürdüler. Bile bile öldürdüler insanları. Kendileri kaçıp kurtuluyorlar. İlk önce içeridekileri kurtarmaları lazım. Yolcuları kurtarmaları lazımdı. Kendilerinin canlarını değil, en son kendilerinin canlarını düşünürler" ifadelerini kullandı.

"O can yeleğini giyemeyenler de var"

Gemide bulunan yolcuların acil durumlarda ne yapacaklarını bilmediklerini savunan aile yakını, "Ama yok, biliyorlar kendileri kurtulacaklardı nasıl olsa. Kendileri gemiciler, ustalar. İçine binen insanlar acemidir. O can yeleğini giyemeyenler de var. Bilmeyenler var. Yerini bilmeyenler var. Gösterselerdi, yerini gösterselerdi. İnsanlara nasıl giyeceğini gösterselerdi, bundan sonra kaçarlardı" dedi.

"O gemiyi kaldırmaya izin verenler suçlu"

Faciada ihmali bulunanların tamamının yargılanmasını isteyen aile yakını, "O kadar insanı mahvettiler, ölüme. O kadar insanın kanına, canına girdiler. Şimdi de kurtulmaya mı çalışıyorlar? O kaçan insanlar neredeyse, o kaçan insanları getirsinler. Esas suçluları getirsinler. Esas suçlu o kaçanlardır. Kaçanlar suçlu. O gemiyi kaldırmaya izin verenler suçlu. Onlar suçlular" diye konuştu.

649 metre derinlikten naaş çıkarıldı

Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bugüne kadar 27 kişinin naaşına ulaşılırken, kayıp son 1 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Arama faaliyetleri kapsamında son naaşın 649 metre derinlikten çıkarıldı.

Yaklaşık bir aydır devam eden operasyonlarda 5,5 milyar metreküplük deniz suyu hacmi, 10 milyon metrekarelik deniz tabanı ve su altı robotlarıyla 1,6 milyon metrekarelik görsel alan tarandı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü, arama faaliyetlerinde görevli ekiplere verilen 14 kişilik listeden 13 kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi. Batığın 554 metre derinlikte tespit edildiği, enkaz içerisinde yapılan çalışmaların ardından arama alanının kuzey yönünde genişletildiği ve geminin kara kutusunun da bulunarak yetkililere teslim edildiği kaydedildi.