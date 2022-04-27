Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım - Son Dakika
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Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım

27.04.2022 22:38

Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım Balıkesir'in Bandırma İlçesinde gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi.

Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi.

Bandırma'da isminin açıklanmasını istemeyen gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi. Tanesi bin Lira olan ve yüz ihtiyaç sahibi aileye çeklerin dağıtımının yapıldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Hancıoğlu, "Ramazan ayı paylaşma ayı. Yardımsever ailelerimizden vatandaşlarımızdan gelen yardım çeklerini biz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını yapıyoruz. Özellikle ramazan ayının son günlerine doğru biraz daha artış gösterdi. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yardımsever ailelerden gelen yardımları biz çek olarak dağıtıyoruz. Geçen gün Bandırmalı bir hayırseverimizin aracılığı ile ismi gizli olan bir hayırseverimiz aracılığı ile tanesi bin Lira olan, yüz bin liralık bir alışveriş çeki geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Ama bunların kontrolleri yapılıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da kontrolleri yapılıyor. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi mi diye. Çok titiz bir inceleme ile dağıtımlarını yapıyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız fitre ve zekatlarını Muhtarlıklara bırakırlarsa, bunlar gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşır " diye konuştu.

Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım
Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım
Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım
Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım

YORUMLAR
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Balıkesir, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım - Son Dakika


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