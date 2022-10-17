GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor - Son Dakika
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GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor

17.10.2022 17:09
GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen kaza gündemiyle olağanüstü olarak toplanacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen kaza gündemiyle olağanüstü olarak toplanacak.

Toplantı, 18 Ekim 2022 tarihinde Saat: 10.00'da Sendika Genel Merkezi'nde GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilecek. Genel Başkan Hakan Yeşil, basına açık bölümde açıklamalarda bulunacak. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Sendika, Amasra, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor - Son Dakika
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