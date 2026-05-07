Göcek'te Akaryakıt İstasyonunda Yangın

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, tankerin depoya benzin boşalttığı sırada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna yanaşan benzin yüklü tanker, yükünü yakıt tankına boşalttığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Tankerden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede istasyon çevresine yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.