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Göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aracı ile 2 düzensiz göçmeni taşırken polis tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Çay ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak içerisinde bulunan şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan incelemede aracı kullanan kişinin K.K. olduğu ve H.H. isimli yabancı uyruklu şahsın herhangi bir belgesinin bulunmadığı, diğer şahıs H.K.'nın ise Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce tanzim edilmiş geçici koruma kimlik belgesi bulunduğu ancak yol izin belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs emniyete götürülürken, K.K., isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu diğer iki şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.