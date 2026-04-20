Urla Demircili Koyu'ndaki "Kaçak Hurda Gemi" Mücadelesini Çevreciler Kazandı

(İZMİR) - Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde çekildiği kıyıda sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda gemiye yönelik yürütülen mücadele sonuç verdi. Gemiye ilişkin Muğla'da görülen davada mahkeme, geminin koydan çekilmesine hükmetti.

Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda gemiye yönelik Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi ve çevre gönüllülerinin başlattığı eylemler olumlu sonuç verdi.

Doğal SİT alanı statüsündeki koyda, kaçak bir şekilde sökülmek istenen gemiye ilişkin "göçmen kaçakçılığı" iddialarıyla Muğla'da yürütülen davada karar verildi. Mahkeme, geminin Demircili Koyu'ndan çekilmesine karar verdi.

"Doğayı ve çevreyi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Alınan son karara ilişkin değerlendirmede bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Muğla'da görülen davayla ilgili el koyma kararı alındı. Tebligat mal sahibine bildirildi. Mal sahibi itiraz etmedi. Eğer itiraz etseydi Yeddi Emin'e gidicekti ama itiraz etmedi. Bu yüzden gemi buradan götürülecek. Biz bölgeyi sürekli izliyoruz. Herkesin denize girdiği bu sahilde gemi parçalamak ne demek! Urla'da doğasever yurttaşlarımızla birlikte her türlü talana karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Doğayı, çevreyi ve insanları korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.