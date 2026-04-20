Urla Demircili Koyu'ndaki "Kaçak Hurda Gemi" Mücadelesini Çevreciler Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Urla Demircili Koyu'ndaki "Kaçak Hurda Gemi" Mücadelesini Çevreciler Kazandı

20.04.2026 18:13  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz çekilen ve sökülmek istenen hurda gemi 'Gökbey' için mahkeme, geminin koydan çekilmesine hükmetti. Urla Belediyesi ve çevre gönüllülerinin mücadelesi sonuç verdi.

(İZMİR) - Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde çekildiği kıyıda sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda gemiye yönelik yürütülen mücadele sonuç verdi. Gemiye ilişkin Muğla'da görülen davada mahkeme, geminin koydan çekilmesine hükmetti.

Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda gemiye yönelik Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi ve çevre gönüllülerinin başlattığı eylemler olumlu sonuç verdi.

Doğal SİT alanı statüsündeki koyda, kaçak bir şekilde sökülmek istenen gemiye ilişkin "göçmen kaçakçılığı" iddialarıyla Muğla'da yürütülen davada karar verildi. Mahkeme, geminin Demircili Koyu'ndan çekilmesine karar verdi.

"Doğayı ve çevreyi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Alınan son karara ilişkin değerlendirmede bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Muğla'da görülen davayla ilgili el koyma kararı alındı. Tebligat mal sahibine bildirildi. Mal sahibi itiraz etmedi. Eğer itiraz etseydi Yeddi Emin'e gidicekti ama itiraz etmedi. Bu yüzden gemi buradan götürülecek. Biz bölgeyi sürekli izliyoruz. Herkesin denize girdiği bu sahilde gemi parçalamak ne demek! Urla'da doğasever yurttaşlarımızla birlikte her türlü talana karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Doğayı, çevreyi ve insanları korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Urla Belediyesi, Yerel Haberler, Demircili, Gökbey, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urla Demircili Koyu'ndaki 'Kaçak Hurda Gemi' Mücadelesini Çevreciler Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 20:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Urla Demircili Koyu'ndaki "Kaçak Hurda Gemi" Mücadelesini Çevreciler Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.