Gökçedere\'ye modern minibüs durağı yapıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha konforlu ve güvenli şekilde yararlanabilmesi için modern minibüs durağı yapıldı.

Gökçedere Belediyesi tarafından belde merkezine yerleştirilen kapalı durak, dört mevsim kullanıma uygun şekilde tasarlandı. Yeni durakla vatandaşlar, kış aylarında yağmur, kar ve soğuktan; yaz aylarında ise güneşten korunarak bekleyebilecek.

Durak, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların toplu ulaşım beklerken hava şartlarından daha az etkilenmesine katkı sağlayacak. - BAYBURT