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GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen - Son Dakika

GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen

09.12.2021 13:26
GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Hüseyin Seymen oldu.

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Hüseyin Seymen oldu.

GÖKÖZ-DER, 9. dönem genel kurul toplantısını yaptı. Başkanlık görevini sürdüren Mutlu Tosun, bayrağı Hüseyin Seymen'e devretti. Yeni seçilen GÖKÖZ-DER Başkanı Hüseyin Seymen, "Bu bayrağı teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Başkan Seymen bizleri bu göreve laik gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen
GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen

Keles, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen - Son Dakika


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