Göktaş, bel fıtığı ameliyatı sonrası ağır sinir hasarı iddiasıyla suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Göktaş, bel fıtığı ameliyatı sonrası ağır sinir hasarı iddiasıyla suç duyurusu yaptı

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Göktaş, bel fıtığı ameliyatı sonrası ağır sinir hasarı iddiasıyla suç duyurusu yaptı
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Zonguldak'ta özel bir hastanede yaklaşık 9 ay önce bel fıtığı ameliyatı olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Havva Göktaş, sol ayağında his ve hareket kaybı yaşadığını öne sürdü. EMG'de ağır sinir hasarı tespit edildiğini belirten Göktaş, avukatı aracılığıyla suç duyurusu yaptı.

Zonguldak'ta özel bir hastanede yaklaşık 9 ay önce bel fıtığı ameliyatı olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Havva Göktaş, operasyonun ardından sol ayağında his ve hareket kaybı yaşadığını öne sürdü. Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde ağır sinir hasarı tespit edildiğini söyleyen Göktaş, tedavi sürecinde yeterli destek ve açıklama alamadığı gerekçesiyle hukuki mücadele başlattığını belirtti.

Zonguldak'ta yaşayan Havva Göktaş, yaklaşık 9 ay önce bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından sol ayağını hissetmediğini anlatan Göktaş, doktorunun şikayetlerinin 6 ay içerisinde geçeceğini söylediğini iddia etti. Bu süreçte koltuk değneği kullanmak zorunda kaldığını belirten Göktaş, şikayetlerinin devam etmesi üzerine farklı hekimlere başvurduğunu ve kendi imkanlarıyla fizik tedaviye başladığını ifade etti.

"Ayağımda düşük ayak oluştu"

Ameliyat sonrası yaşadığı sorunların günlük hayatını etkilediğini söyleyen Göktaş, "Ayağımda düşük ayak oluştu ve kas kaybım var, sinirlerimde ağır zedelenme var. 9 ay önce bel ağrısı şikayetiyle Özel Level Hastanesi'ne başvurdum. Burada ameliyat olacağım söylendi, beyin cerrahi doktoru ile görüştük ve 1 hafta sonrasında ben bir ameliyat geçirdim, bel fıtığı ameliyatı" dedi.

Doktorunun kendisine 6 ay beklemesini söylediğini ancak şikayetlerinde düzelme olmadığını anlatan Göktaş, "Ben 6 ayın sonunda EMG çektirdim. EMG sonucunda benim ayağımın ağır sinir hasarı aldığı belli oluyor zaten" ifadelerini kullandı.

"Bir saat denilen ameliyat 4 saat sürdü"

Ameliyatın planlanandan uzun sürdüğünü ileri süren Göktaş, "Doktor beyle ameliyata alınmadan önce konuştuğumuzda ameliyatın bana 1 saat süreceğini söyledi. Ama benim ameliyatım tam 4 saat sürmüş. Neden, neden yani 4 saat sürdü?" diye konuştu.

Operasyon sırasında kendisine kan verildiğini de söyleyen Göktaş, bunun nedenini öğrenemediğini söyledi. Konuyu hastaneye ve görüştüğü diğer hekimlere sorduğunu anlatan Göktaş, ameliyat sürecinin ayrıntılı şekilde araştırılmasını istedi.

"Çocuklarım da bu süreçte mağdur oldu"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun hastaneden ayrıldığını belirten Göktaş, yaşadığı sorunlara ilişkin uzun süre muhatap bulamadığını savundu. Hastane yönetiminin daha sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ve ilerleyen dönemdeki tedavi giderlerini karşılayabileceklerini ilettiğini söyleyen Göktaş, geride kalan 9 aylık süreçte yaşadığı mağduriyetin de giderilmesini istedi.

Fizik tedaviye kendi imkanlarıyla başladığını ve halen tedavisinin sürdüğünü anlatan Göktaş, ağrıları nedeniyle çocuklarıyla da yeterince ilgilenemediğini belirtti. Sol ayağının zaman zaman istemsizce döndüğünü, ayağını ve parmaklarını istediği gibi hareket ettiremediğini ifade etti.

Yaşadığı sürecin maddi ve manevi açıdan kendisini yıprattığını söyleyen Göktaş, ameliyat sırasında yaşananların açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluluğu bulunan kişiler varsa haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. avukatı aracılığıyla suç duyurusunda da bulunan Göktaş, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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