Göktaş, Gastronomi Turizmi Derneği ile ADEM ve SODAM\'da kadınlara protokol imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gastronomi Turizmi Derneği ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gastronomi Turizmi Derneği ile iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu. Protokolle Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinde (SODAM) gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerinin güçlendirileceğini ifade eden Göktaş, kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürerek ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmelerini hedeflediklerini kaydetti. Göktaş şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Gastronomi Turizmi Derneği ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimizde (SODAM) gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz. Bu iş birliğiyle kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmelerini, ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı bir yer edinmelerini hedefliyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."