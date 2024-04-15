Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşlarla Bayramlaştı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşlarla Bayramlaştı

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seçim sürecinin ardından yaşanan resmi prosedürler nedeniyle bir araya gelemediği vatandaşlarla bayram tatilinin bitmesinin ardından bayramlaştı.

15.04.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seçim sürecinin ardından yaşanan resmi prosedürler nedeniyle bir araya gelemediği vatandaşlarla bayram tatilinin bitmesinin ardından bayramlaştı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim'inde Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, seçim sürecinin hemen ardından girilen bayram tatili nedeniyle bir araya gelmediği belediye personeli ve vatandaşları makamında ağırladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı makam odasında ağırladığı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli, STK ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Odabaşı, odasına gelenleri ayakta karşılarken herkesle tek tek tokalaşarak arzu ve isteklerini dinledi. Belediye personeline hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Odabaşı, vatandaşlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Herkese kapımız sonuna kadar açık"

Seçim sürecinin geride kaldığını hep birlikte Gölbaşı ailesi olduklarının altını çizen Odabaşı, "Seçim bitti biz işimize döndük. Artık Gölbaşı için bir olup beraber güzel işlere imza atma zamanı. İlk meclis toplantımızda da vurguladığım gibi parti rozetimi çıkardım. Herkese kapımız sonuna kadar açık. Eşit ve adil hizmet için buradayız" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimin hemen ardından başlayan tatil süreci nedeniyle belediyemizin değerli çalışanları ve kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelememiştik. Her kesimden vatandaşlarımız gelerek bizlerle bayramlaştı. Onları makamımda ağırlamaktan onur duydum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu vesileyle İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

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