Gölbaşı Belediye İtfaiyesi kazalara karşı kurban kesti - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kaza ve belalara karşı kurban kesti.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen personel, kazasız, belasız bir dönem geçirilmesi temennisiyle kurban kesip, dua etti. İtfaiye Müdürü Ayhan Öcal, kış mevsimiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurban kestiklerini belirterek, "Gölbaşı büyük bir ilçe, bazı günler aynı anda birden fazla olumsuzluk yaşanabiliyor. Kış mevsimiyle birlikte kazalar, heyelan, sel gibi olumsuzluklar meydana geliyor. Ekiplerimizin müdahalesi esnasında herhangi bir kaza yaşanmaması için kurban kesip dua ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN