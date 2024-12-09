Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar hummalı bir şekilde temizleniyor.
Cadde ve sokakların daha temiz olması için çalışmalarına aralıksız devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yol kenarlarına gelişi güzel atılan çöpleri toplayarak daha emiz yaşanabilir bir ilçe için temizlik yapıyor.
Belediye ekipleri çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ve vatandaşlardan çöplerini çevreye gelişi güzel atmamalarını istedi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı Belediyesi'nden Cadde ve Sokak Temizliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?