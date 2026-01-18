Gölbaşı'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölbaşı'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek

Gölbaşı\'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek
18.01.2026 16:36  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için buz pateni, tırmanma ve şenlik etkinlikleri düzenliyor. 6-18 yaş aralığındaki çocuklar bu etkinlikler sayesinde eğlenerek gelişimlerine katkı sağlayacak.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren tatil programı hazırladı. Yakup Odabaşı'nın talimatıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında buz pateni, tırmanma ve çocuk şenliği ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla etkinlik programını hayata geçirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan programda, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hizmet verirken, çocuklar için renkli bir şenlik programı hazırlandı.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz olacak

Bu kapsamda 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi - 1 Şubat Pazar tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Çocuk şenliği 12 gün sürecek

Ayrıca, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Şenliği, 19-30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birçok sanat atölyesi düzenlenecek. Ayrıca mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

Gösteriler ve sürprizler çocukları bekliyor

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Şenlik alanında ayrıca çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

"Çocuklarımız tatilde eğlenirken gelişsin istiyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek "Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:30:50. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.