Gölbaşı\'nda yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla etkinlik programını hayata geçirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan programda, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hizmet verirken, çocuklar için renkli bir şenlik programı hazırlandı.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz olacak

Bu kapsamda 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi - 1 Şubat Pazar tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Çocuk şenliği 12 gün sürecek

Ayrıca, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Şenliği, 19-30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birçok sanat atölyesi düzenlenecek. Ayrıca mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

Gösteriler ve sürprizler çocukları bekliyor

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Şenlik alanında ayrıca çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

"Çocuklarımız tatilde eğlenirken gelişsin istiyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek "Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak. - ANKARA