Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nden Park Bakım ve Onarım Çalışmaları

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerindeki parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri vatandaşların keyifli vakit geçirdiği bölgelerin bakım ve düzenlemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve açık hava spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. - ADIYAMAN