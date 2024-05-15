Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Park Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Park Bakım ve Onarım Çalışmaları

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nden Park Bakım ve Onarım Çalışmaları

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve açık hava spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

15.05.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerindeki parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri vatandaşların keyifli vakit geçirdiği bölgelerin bakım ve düzenlemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve açık hava spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Park Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika

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