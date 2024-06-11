Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası İhtiyaç Sahiplerine Yardım Sunuyor

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri ile yardımsever vatandaşlar arasında köprü görevi gören 'Paylaşım Noktası' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Paylaşım Noktası'nda, vatandaşlar temel gıda malzemeleri, kıyafet, çocuk oyuncakları ve ev eşyalarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından 2011 yılında "Sen de gülen yüzün bir parçası ol" sloganıyla açılan Paylaşım Noktası'nın tanıtım toplantısına; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Temel amacı ihtiyaç sahibi ailelerle yardımseverleri buluşturmak olan Paylaşım Noktası'nda, vatandaşlar temel gıda malzemeleri, kıyafet, çocuk oyuncakları, ev eşyalarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Gölbaşı Belediyesi, damatlık-gelinlik, nişan kıyafetleri, abiye, sünnet kıyafeti geri getirmek şartıyla Paylaşım Noktası'ndan alınabiliniyor.

13 yıl önce atıl durumda olan mağazayı, alan el ile veren eli buluşturmak için Paylaşım Noktası haline getirdiklerini belirten Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Açtığımız gün yüzlerin güldüğü gündü"

"Açtığımız gün yüzlerin güldüğü gündü. Yıllar geçti burası zaman zaman verimli kullanıldı, zaman zaman kullanılmadı. Verimli kullanıldığı günlerde ihtiyaç sahipleri mutlu olmuştur. Biliyorsunuz bir seçim dönemi yaşadık. Seçimin ertesi günü gönüllü hanım kardeşlerimiz burada gece gündüz ciddi bir çalışmaya girdi. Burası çok dağınıktı, düzenlendi, tüm malzemeler kayıt altına alındı. Bazen hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar buluşamayabiliyor. İşte buraya gelen her şey ihtiyaç sahibine gidecek. Burayı hayır merkezi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Tüm yardımseverlerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere desteklerini bekliyoruz."

Başkan Odabaşı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen vatandaşların, Kurban Bayramı'nda etlerini Paylaşım Noktası'na getirebileceğini açıkladı.

Paylaşım Noktası'nın imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Gölbaşı Belediyesi merkez bina ve Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nden başvuru yapabilecek.