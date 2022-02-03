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Gölbaşı Belediyesi Regaip Kandili'nde vatandaşın içini ısıttı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Regaip Kandili'nde vatandaşın içini ısıttı

03.02.2022 17:32
Gölbaşı Belediyesi Regaip Kandili'nde vatandaşın içini ısıttı

Gölbaşı Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşa kandil simidi ve çorba ikramında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşa kandil simidi ve çorba ikramında bulundu. Gölbaşılıların yüzünü güldüren ikramlar ile kış günlerinde vatandaşın içi ısındı.

Üç aylarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı, bu mübarek günün ülkemize hayır getirmesini dilediğini söyledi. Gölbaşılılar için yaptığı çalışmalar ve vatandaşa destek için hayata geçirdiği projelerle her daim halkla iç içe olan Başkan Şimşek, "Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine girdiğimiz üç ayların, bütün insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. Bugün Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza kandil simidimizi ve çorbamızı ikram ettik. Böylesine manevi yönü kuvvetli bir günde, Gölbaşılı hemşehrilerimizle birlikte olmak onların yüzünü bir nebze olsun güldürmek için buradayız" dedi. Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, "Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek; onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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Gölbaşı Belediyesi, Regaib Kandili, Ramazan Şimşek, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Regaip Kandili'nde vatandaşın içini ısıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Regaip Kandili'nde vatandaşın içini ısıttı - Son Dakika
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