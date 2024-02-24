Gölbaşı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (TYT-AYT-YDT) girecek öğrencilerin başvuru ücretine bu yıl da destek oldu. Sınav ücreti desteğinden yararlanan gençler Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.
Gölbaşı Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (TYT-AYT-YDT) girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılama kararı aldı. Sınav ücreti desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler sınav giriş belgesi, ödeme dekontu ve geçerli bir IBAN numarasıyla beraber Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası'na gelerek başvuru yaptı.
Sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler Başkan Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.
"ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEK VE HAZIRLANMAK ÇOK CİDDİ BİR SÜREÇ"
Düşüncelerini dile getiren bazı öğrenciler şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Şimşek'e yanımızda olduğu için, sınava hazırlandığımız bu dönemde ücretlerimizi karşıladığı için teşekkür ediyorum.
-Üniversite sınavına girmek ve hazırlanmak çok ciddi bir süreç. Ramazan Şimşek bu süreçte bize yardımcı olarak sınav ücretlerimizi ödüyor. Çok teşekkür ederim.
-Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e çok teşekkür ederim, sınav ücretlerimizi ödediği için.
-Öğrencinin her zaman yanında ve destek olduğu için teşekkür ediyoruz.
-Ramazan Şimşek başkanımıza sınav harçlarımızı ödediği ve destek olduğu için teşekkür ediyorum. Desteklerinin devamını bekliyorum."
Başvurular 28 Şubat'a kadar haftanın her günü belirlenen merkezlerde 08.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı Belediyesi TYT-AYT-YDT sınav ücretini karşılıyor - Son Dakika
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