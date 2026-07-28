Gölbaşı Hastanesi'nde İletişim Eğitimi - Son Dakika
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Gölbaşı Hastanesi'nde İletişim Eğitimi

Gölbaşı Hastanesi\'nde İletişim Eğitimi
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Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline 'Kişiler arası iletişim' eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görev yapan poliklinik ve servis personeline yönelik "Kişiler arası iletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

Hastane bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarının etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlandı.

Eğitim, hastanede görev yapan Psikolog Nurten Türk tarafından verildi. Program kapsamında etkili iletişim yöntemleri, empati, hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim, ekip içi iş birliği ile iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel konular ele alındı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimin, kurum içi iletişimin güçlendirilmesine, ekip çalışmasının desteklenmesine ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Hastanesi'nde İletişim Eğitimi - Son Dakika

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