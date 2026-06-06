Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ile Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yapımı devam eden adliye lojmanlarında incelemelerde bulundu.
İlçede yürütülen kamu yatırımlarını yerinde takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Algın ve Başsavcı Duran, inşaat çalışmalarının son durumunu değerlendirdi.
Kaymakam Algın ve Başsavcı Duran, yüklenici firma temsilcilerinden projenin mevcut aşaması, tamamlanma süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı'nda Adliye Lojmanı İncelemesi - Son Dakika
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