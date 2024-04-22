Adıyaman Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kuşlar için yuva bıraktı

Yerel

Adıyaman Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ben her yerde varım" projesi kapsamında kuşlar için ağaç dallarına yuvalar bıraktı.

Sosyal projeler kapsamında yüzlerce fidanı toprakla buluşturan Adıyaman Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şimdi de "Ağaçlar gökyüzünün en iyi arkadaşıdır" diyerek yeni bir proje başlattı. Okulun Mobilya ve İç Mekan Bölümü öğretmen ve öğrencileri, atıl durumdaki malzemeleri kullanarak okulun bahçesindeki yemyeşil dalları rengarenk kuş yuvalarıyla buluşturdu.

Okulun Müdür Yardımcılarından İmam Aktaş öncülüğünde yürütülen proje ile öğrencilere bir yandan geri dönüşümün önemiyle ilgili farkındalık katarken, diğer yandan doğayla baş başa keyifli zaman geçirme fırsatı sunuldu. Okulun bahçesindeki çınarların dallarına, Gölbaşı Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile yapılan kuş yuvaları asıldı. - ADIYAMAN