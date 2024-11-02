Gölbaşı\'nda Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri okul servis şoförlerine, trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları trafik ve çevre bilinci, genel güvenlik önlemleri, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken kurallar, servis kuralları, emniyet kemeri kullanımı, servis güzergahları konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin daha güvenilir bir şekilde taşınmasını isteyen trafik polisleri, servis aracına indi ve bindi esnasında daha dikkatli olunması gerektiği, kurallara uymayan öğrencilerin ise uyarılması belirtildi. - ADIYAMAN