Gölbaşı\'ndaki Su Arızası Giderildi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki su arızası ekipler tarafından giderildi.

Gölbaşı ilçesindeki su isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı bazı bölgelere suyun verilememesi üzerine belediye ekipleri kısa sürede patlamanın olduğu bölgede çalışma yaptı. Belediye ekiplerinin hem gündüz hem de gece yürüttüğü çalışmalar sonucunda arıza giderildi. Arıza sonrası su verilmeye başlanıldı. - ADIYAMAN