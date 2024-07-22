Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nden kadın arama kurtarma timine akreditasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nden kadın arama kurtarma timine akreditasyon

Gölcük Arama Kurtarma Derneği\'nden kadın arama kurtarma timine akreditasyon

Gölcük Arama Kurtarma Derneği bünyesinde oluşturulan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı'ndan akreditasyonunu aldı. GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli'nin ilk, Türkiye'nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu.

22.07.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Arama Kurtarma Derneği bünyesinde oluşturulan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı'ndan akreditasyonunu aldı. GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli'nin ilk, Türkiye'nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu.

Gölcük Belediyesi tarafından protokol kapsamında desteklenen Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) bünyesinde oluşturulan ve 41 kadından oluşan arama kurtarma timi akredite edildi. 2 gün süren eğitimlerini tamamlan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı'ndan akreditasyonunu aldı. Alınan akreditasyon ile GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli'nin ilk, Türkiye'nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, akredite sınavını başarıyla tamamlayan Gölcüklü kadınlardan oluşan GESOTİM Arama Kurtarma Ekibini ziyaret etti. Başkan Sezer, ziyarette Dernek Başkanı Necmi Kocaman ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Gölcük, AFAD, Sivil Toplum, Kadın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nden kadın arama kurtarma timine akreditasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 12:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nden kadın arama kurtarma timine akreditasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement