Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde Kadınlar Tarafından Üretilen Ürünler Sergilendi

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Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, düzenlenen sergi ile yıl boyu ürettikleri ürünleri görücüye çıkardı.

Gölcük Belediyesi'nin yenileyerek ilçeye kazandırdığı Düzağaç Kültür Merkezi eğitim yuvası oldu. Merkezde Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan GÖLMEK kurslarında, eğitim gören kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK usta öğreticileri ve kursiyeri ile bir araya geldi.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ile birlikte sergiyi gezerek ürünleri inceleyen Başkan Sezer, "GÖLMEK kurs merkezlerimizde birbirinden değerli ürünler üreten kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ