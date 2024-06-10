Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde Kadınlar Tarafından Üretilen Ürünler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde Kadınlar Tarafından Üretilen Ürünler Sergilendi

Gölcük Belediyesi'nin Düzağaç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, GÖLMEK kurslarına katılan kadınların yıl boyu ürettikleri ürünler sergilendi.

10.06.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, düzenlenen sergi ile yıl boyu ürettikleri ürünleri görücüye çıkardı.

Gölcük Belediyesi'nin yenileyerek ilçeye kazandırdığı Düzağaç Kültür Merkezi eğitim yuvası oldu. Merkezde Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan GÖLMEK kurslarında, eğitim gören kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK usta öğreticileri ve kursiyeri ile bir araya geldi.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ile birlikte sergiyi gezerek ürünleri inceleyen Başkan Sezer, "GÖLMEK kurs merkezlerimizde birbirinden değerli ürünler üreten kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde Kadınlar Tarafından Üretilen Ürünler Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi'nde Kadınlar Tarafından Üretilen Ürünler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement