Gölcük Belediyesi Gençlik Atölyeleri ile 19 Mayıs Bayramını Sanatla Kutluyor

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Gölcük Belediyesi; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtpark'ta düzenleyeceği "Gençlik Atölyeleri" ile bayram coşkusunu sanat ile renklendirecek.

Gölcük Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtpark'ta gençleri sanatla buluşturacak. 19 Mayıs Pazar günü düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Atölyeleri" etkinliklerinde bayram coşkusunu yaşayan gençler, birçok sanat dalı ile tanışma fırsatı yakalayacak. 14.30-19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte 13-18 yaş arasındaki gençler; keçe, ahşap yakma, tahta baskı, anahtarlık, bileklik ve ebru atölyelerinde sanat dallarını öğrenerek yeteneklerini geliştirecekler.

Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek atölyelerde; Gölcük Belediyesi'nin uzman eğitmenleri tarafından sanat dalları hakkında geniş bilgiler verilecek olan etkinlikte, gençler uygulama yaparak kendi sanat eserlerini üretme şansı yakalayacaklar. - KOCAELİ