Gölcük Belediyesi\'nden Personel Eğitimi: Yönetme Sanatı

Gölcük Belediyesi, personelinin bilgi ve birikimini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesine personele yönelik Yönetme Sanatı eğitimi verildi. Doç. Dr. Levent Vurgun tarafından verilen eğitimde, kamu idaresi ve ofis yönetimi konusunda personele bilgiler aktarıldı. Katılımcıların ilgi gösterdiği eğitim programı, yönetim süreçlerine dair teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük örneklerle de zenginleştirildi. - KOCAELİ