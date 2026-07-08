Kocaeli'de Gölcük Rahvan At Tesisi yarışlar öncesi bakıma alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Gölcük Rahvan At Tesisi yarışlar öncesi bakıma alındı

Kocaeli\'de Gölcük Rahvan At Tesisi yarışlar öncesi bakıma alındı
08.07.2026 13:21  Güncelleme: 13:23
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi'nde, 12 Temmuz'daki federasyon müsabakaları öncesinde atların sağlığı ve güvenliği için manej zeminleri ve çitler yenileniyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi'nde, 12 Temmuz'da düzenlenecek federasyon müsabakaları öncesinde zemin ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Atların sağlığı ve güvenliği için manej zeminleri ile çitler yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek Rahvan Binicilik Federasyon Müsabakası öncesi tesis genelinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, atların antrenman ve eğitim yaptığı "manej" olarak adlandırılan çalışma sahalarının zeminleri uzman ekiplerce elden geçiriliyor. Zemin havalandırılarak sıkışan kum ve tekstil malzemesi kabartılırken, niteliğini kaybeden kumlar yenisiyle değiştirilerek sahaya seriliyor.

Hedef, atların eklem sağlığını korumak

Atların eklem sağlığını desteklemek ve kayma riskini azaltarak muhtemel sakatlanmaların önüne geçmek amacıyla yapılan zemin düzenlemesinin yanı sıra tesisi çevreleyen çitler de ekipler tarafından yenileniyor.

Her yıl Türkiye'nin farklı illerinden gelen at ve binicileri ağırlayarak geleneksel yarışlara ev sahipliği yapan tesisin, yürütülen çalışmalarla müsabakalar ve antrenmanlar için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Gölcük Rahvan At Tesisi yarışlar öncesi bakıma alındı - Son Dakika

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