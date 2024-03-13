Gölcük'te düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Gölcük'te düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Gölcük\'te düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliği, çocuklar için interaktif ve gölge tiyatro oyunlarıyla renkli bir atmosferde gerçekleşti. Şenlik, ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

13.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:39
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Gölcük'te çocuklar için düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gölcük Belediyesinin düzenlediği şenlik, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında başladı. Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı interaktif ve gölge tiyatro oyunları ile hem yetişkinler hem de çocuklar geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendi.

İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek şenlik, 15 Mart Cuma akşamı Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde, 16 Mart Cumartesi günü Yazlık Kültür Merkezi, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı Gölcük Kongre Sarayı, 28 Mart Perşembe günü Gölcük Sanat Galerisi, 29 Mart Cuma günü İhsaniye Düğün Salonu, 2 Nisan Halıdere Meydan, 4 Nisan Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Amfi Tiyatro, son olarak da 6 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında çocuklarla buluşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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