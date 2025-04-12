Gölcük\'te En Çok Kitap Okuyan Öğrenciler Ödüllendirildi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kütüphaneler Haftası münasebetiyle; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Kütüphanesi ve Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi'nde en çok kitap okuyan hemşehrileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Yalı Evleri Seramik Evi'nde düzenlenen programda Başkan Sezer, en çok kitap okuyan öğrencileri kitap ile ödüllendirdi.

Gölcük Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Başkan Sezer, "Hayatın her alanında yaşanılan tecrübeleri, fikir ve bilgileri öğrendiğimiz en yakın dostlarımız kitaplardır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi Gölcük Sanat Galerisi'ndeki, Değirmendere Yalı Evleri'ndeki kütüphanelerimize, Gölcük Millet Bahçesi içinde bulunan Kılavuz Derslik Kütüphanesi'ne ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi'ne kayıt olmaya davet ediyorum." dedi. - KOCAELİ