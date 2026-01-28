Gölcük\'te muhtarlar ve altyapı kurumlarının yetkilileri yatırım toplantısında buluştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği istişare toplantısında, ilçede hizmet veren altyapı kurumlarının yetkililerini de ağırladı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Sezer ve yardımcılarının yanı sıra SEDAŞ, İSU ve telekomünikasyon şirketinin yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı. Sezer'in düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına ilk kez katılan kurum temsilcileri, ilçede devam eden ve planlanan altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında sunum yaptı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerindeki eksiklikleri, elektrik, su ve telekomünikasyon konularındaki talep ve önerilerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Kurum temsilcileri, iletilen sorunların çözümü için notlar aldı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kente hizmet noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemine değinerek, vatandaşların taleplerinin iletilmesinde köprü vazifesi gören muhtarlara teşekkür etti. - KOCAELİ