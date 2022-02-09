Üye Girişi
Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek

09.02.2022 12:45
Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek

Gölcük Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 15-16-17 Şubat tarihinde organize edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda bir araya getirecek.

Gölcük Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 15-16-17 Şubat tarihinde organize edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda bir araya getirecek.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Gölcük'te Öğrenciysen Projesi kapsamında Okullar Arası Satranç Turnuvası düzenlenecek. 15-16-17 Şubat 2022 tarihlerinde Gölcük Kongre Sarayı'nda yapılacak turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Kategori 1; ilkokullar 2., 3. ve 4. sınıflar, kategori 2; ortaokullar 5.6.7 ve 8.sınıflar, Kategori 3; liseler 9.10.11 ve 12.sınıflar olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak turnuvaya öğrencilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Başkan Sezer başarılar diledi

Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla örnek faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Satranç; çocuklarımızın beyin gelişimini destekleyen, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerine yardımcı olan, başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini öğreten önemli bir spor. Biz; geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin satranç sporu ile ilgilenmesini ve en iyi şekilde bu zihin sporunu öğrenmelerini istiyoruz. Bu kapsamda da bu turnuvayı düzenliyoruz. Öğrencilerimizin turnuvaya büyük ilgi göstermelerini istiyor ve katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Gölcük Belediyesi, Satranç Turnuvası, Hisarcık, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden hatırlattı
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
11:20 Kilosu 400 TL'yi aşan bamya altınla yarışıyor!
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement