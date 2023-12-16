Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Isparta Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Gölcük yolu üzerinde bulunan yukarı Mahrukatçılar Sitesi'nin yeni bir alana taşınması için Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi kurulurken, kooperatif yönetimi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 2 ay önce Gölcük yolu üzerindeki yukarı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelmiş, bu buluşmada esnaf, Mahrukatçılar Sitesi'nin şehir merkezinde kalmaya başladığını belirterek, yeni bir alan tahsisi yapılıp, yapılamayacağını sormuştu. Başkan Başdeğirmen, bu talep karşısında "Böyle bir talebiniz varsa kooperatif kurun, üyelerinizi oluşturun, istediğiniz yeri belirleyin. Bizler de oralara bakalım. Uygun şekilde yardımcı olalım" demişti. O buluşmanın ardından esnaf, Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini kurdu. Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette yukarı Mahrukatçılar Sitesi'nin yeni oluşturmak istediği alanla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Bağcı, Başdeğirmen'e esnaf buluşmasında şehrin büyüdüğünü, iş yeri ve depolarının artık yetersiz geldiğini aktardıklarını belirterek, "Siz de kooperatif kurup, müracaatı yapın demiştiniz. Ziyaretinize geldik. Olduğumuz yer küçük ve şehir içinde kalıyor. Daha büyük, şehrimizin büyümesi için daha güzel yerlerde farklı alanlarda hizmet veren arkadaşlarımızın da oraya gelmesini teşvik edeceğiz. Üretim olabilir, satış olabilir. Isparta'dan farklı sektörlerde hizmet veren arkadaşlar bize müracaat edebilirler" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yaklaşık 2 ay önce yukarı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla buluştuklarını, o buluşmada gündeme gelen konulardan birisinin de Mahrukatçılar Sitesi'nin yetersiz kalması olduğunu söyledi. O gün kendisine gelen bu talep için "Kooperatifinizi kurun gelin, yer konusunda yardımcı olalım" dediğini hatırlatan Başdeğirmen, "Hızlı bir şekilde Gölcük Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini kurarak işlemi başlatmışsınız. Bunlar uzun soluklu çalışmalar. Arazinin bulunması, kamulaştırma çalışmaları, arazinin plan ve projesinin hazırlanması, bakanlıktan izinler gibi konular zaman gerektiriyor. Altyapı çalışmalarına bir an önce başlamamızda fayda var. Öncelikle kooperatifimizin yerini ayarlamamız gerekiyor. Sizlerden istediğimiz kaç kişi, dükkanlar kaç metrekare olacak, oradaki araçların dönüş mesafeleri gibi konuların düşünülmesi lazım. Bunları düşünerek projeyle alanın tespit edilmesi gerekiyor. Kaç metrekare bir alan lazımsa biz de alanı bulalım ya da önerileriniz varsa onlarla ilgilenelim. Bu kooperatifi hayata geçirelim. Aşağıdaki Mahrukatçılar Sitesi'nde de aynı problem vardı. Orası da bir kooperatif kurdu. Yan tarafındaki arazinin 18'i yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeni bir Mahrukatçılar Sitesi olarak ikinciyi yapmaya başlayacaklar. Onlar biraz önde, uzun zaman uğraştılar, kamulaştırma yapıp, kendileri satın aldılar. Biz de sizin satın alabileceğiniz yerlere sanayi işyeri damgasını vurup oraları sahipleriyle anlaşarak yerlerinizi almanızı isteyeceğiz. Karşılıklı anlayışla kimseyi mağdur etmeden kooperatifinizin yerlerini, işyerlerinizi yapmak amacındayız. Hayırlı olsun. Güzel bir yönetim oluşturmuşsunuz. Birbirinize destek olmanız, işi bilen kişilerin olması ve prosedürlerin takibi çok önemli. Bu ekiple çabuk yapacağınıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA