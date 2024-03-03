Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Yerel

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocuklarla bir araya gelerek onları şekerlerle sevindirdi. Başkan Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başardı ve geleceğin teminatı olan çocuklar için mutlu anlar yaşandı.

03.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Bilecik'in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Gölpazarı halkıyla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Suer, bu sefer çocuklarla bir araya geldi. Aldığı şekerlerle çocuklara sürpriz yapan Başkan Suer, yüzlerini güldürmeyi başardı. Aldıkları şeker karşısında mutlu olan çocuklarla tatlı anları paylaşan Başkan Suer, "Bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünü güldürdük" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi - Son Dakika

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