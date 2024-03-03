Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hakkında konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.