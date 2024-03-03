Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları sevindirdi

Bilecik'in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Gölpazarı halkıyla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Suer, bu sefer çocuklarla bir araya geldi. Aldığı şekerlerle çocuklara sürpriz yapan Başkan Suer, yüzlerini güldürmeyi başardı. Aldıkları şeker karşısında mutlu olan çocuklarla tatlı anları paylaşan Başkan Suer, "Bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünü güldürdük" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını belirtti. Hatipoğlu, kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, rakibinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin yüzyılı sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yarınını inşa etme anlamına geldiğini belirtti. Yumaklı, ayrıca yerel yönetimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, İzmir'in sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 4 yıl süre ile uzatıldı. Protokol kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi, dinamik ağlar kurulması ve İzmir'in sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
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