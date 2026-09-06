Gölpazarı Kaymakamı Kurşunlu\'da mesire alanını inceledi, köylülerle buluştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde bulunan mesire alanının geleceğine ilişkin yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Kurşunlu köyünü ziyaret ederek Kurşunlu Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bölgenin doğal güzellikleri ve alan potansiyelini yerinde değerlendiren Titiz, alanın mevcut durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Titiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyün ihtiyaçları ile devam eden çalışmaların da ele alındığı buluşmada, vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Onur Titiz, "Kurşunlu'nun sahip olduğu doğal güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek köyümüzün ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.