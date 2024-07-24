Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl\'ü ziyaret etti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal, yeni görevine başlamadan önce ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Vali Aygöl, Ardal'ı tebrik ederek başarılar diledi.

24.07.2024 09:40
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamı olarak atanan Tahir Ardal ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.

Vali Aygöl'ü makamında ziyaret eden Kaymakam Ardal, Gölpazarı için gece gündüz çalışacağını belirtti. Vali Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı olarak atanan Tahir Ardal'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti - Son Dakika
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