Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Vali Şefik Aygöl\'ü ziyaret etti

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamı olarak atanan Tahir Ardal ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.

Vali Aygöl'ü makamında ziyaret eden Kaymakam Ardal, Gölpazarı için gece gündüz çalışacağını belirtti. Vali Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı olarak atanan Tahir Ardal'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK