Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısında Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısında Encümen Seçimi Yapıldı

Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısında Encümen Seçimi Yapıldı

Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan Ayı Olağan Genel Meclis Toplantısı'nda, köy muhtarları arasından birlik encümeni seçimi gerçekleştirildi. Karacalar Muhtarı Şevket Şiner ve Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Demir, encümen üyeliklerine seçildi.

02.05.2024 10:40
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Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapılırken, köy muhtarlarından birlik encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Nisan Ayı Olağan Genel Meclis Toplantısı Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığını yaptığı toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri, Birlik Müdürü, Birlik Saymanı ve 53 köy muhtarı katıldı. Toplantıda 2024 yılı gelir-gider hesapları görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra yapılan kapalı oy kullanımı ile birlikte muhtarlar arasından birlik encümeni seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda encümen üyeliklerine Karacalar Muhtarı Şevket Şiner ve Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Demir seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısında Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısında Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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