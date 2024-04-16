Gölpazarı\'nda Bayram Sonrası Yoğun Temizlik Çalışmaları

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bayram sonrası yoğun temizlik çalışmaları yapıldı.

Gölpazarı Belediyesi tarafından 9 günlük bayram tatili sonrası başlatılan detaylı temizlik çalışmaları ile sokaklar, caddeler temizleniyor. Gölpazarı'nda ana caddelerde bulunan yollar bol köpüklü sularla yıkanıyor. Ardından ise ilçe mezarlığında genel bakım yapılarak ot ve biçme işlemleri devam ediyor. Son olarak ise ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor. - BİLECİK