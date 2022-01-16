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Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi - Son Dakika

Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi

16.01.2022 16:58
Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi

Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasının yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulunda Başkan Ömer Aydoğmuş yeniden seçilerek güven tazelediGönen İlçe Kaymakamı Dr Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu,Gönen Karma Deri OrganizeSanayi Derneği Başkanı...

Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasının yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulunda Başkan Ömer Aydoğmuş yeniden seçilerek güven tazeledi

Gönen İlçe Kaymakamı Dr Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu,Gönen Karma Deri OrganizeSanayi Derneği Başkanı Yusuf Çetinkaya, Siyasi Parti Başkanları ile Oda Başkanlarının Katıldığı Genel Kurulda, Seçime Tek Liste Giren Mevcut Başkan Ömer Aydoğmuş Güven Tazeledi. Aydoğmuş; Esnaf Sanatkarlar Odası'nda İkinci Dönemine Girdi. Gönen Salones Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurula Oda Üyelerinin yanısıra İlçe Kaymakamı Dr Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Gönen Karma Deri Organize Sanayi Derneği Başkanı Yusuf Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ünsal Acar, İYİ Parti İlçe Başkanı Fedai Çoşkun, BBP İlçe Başkanı Tarık Akyüz ile Oda Başkanları katıldılar. Başkan Ömer Aydoğmuş Yaptığı Konuşmada, "Değişim ve İletişim diye çıktığımız yolda 2018 Yılında üyelerimizin teveccühü ile aldığımız görevi ve projelerimizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk olarak odamız üyelerine yakışır kendi öz sermayemizle yeni hizmet binası kazandırdık. Bunun yanında, çağın getirdiği teknolojik yeniliklerden uzak kalmamak adına tüm bilgisayar donanımızı ve altyapısını yeniledik. Göreve geldiğimizin ikinci yılında Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşanan ve yaşanmakta olan Covid-19 Döneminde üyelerimizin kapanmalarında kurumlar ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde üyelerimizin mağdur olmamaları adına her türlü desteği sağladık. Tüm Üyelerimizin iyi günlerinde ve kötü günlerinde yanlarında olduk. Gerek acılı günlerinde gerekse iyi günlerinde bir ve beraber olduk" dedi.

Bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. - BALIKESİR

Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi
Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi

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İbrahim Palaz, Hisarcık, Esnaf, Gönen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönen Esnaf Sanatkarlar Odasında Ömer Aydoğmuş güven tazeledi - Son Dakika
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